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11.02.2024  18:48   Рита Парфенова

На Харківщині під вогонь «Сталевого кордону» потравив сьомий «Муром» росіян (відео)

З початку року бійці 15 мобільного прикордонного загону знищили сім російських комплексів відеоспостереження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України.

На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Це вже сьомий відеотепловізійний комплекс спостереження "Муром", знищений бійцями 15 мобільного прикордонного загону з початку 2024 року.

Державна прикордонна служба продовжує ефективно знищувати ворожі засоби розвідки та йде до перемоги разом із Силами оборони України.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як  прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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