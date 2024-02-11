Посол США висловила слова підтримки Харкову

Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці Посольства США в Україні, передає РЕДПОСТ.

"Наші серця разом з Харковом, містом, яке дуже постраждало від нападів російських сил. Протягом вихідних загинуло 7 осіб, у тому числі одна сім'я з 3 дітьми. Ось чому ми повинні підтримувати Україну і зупиняти такі жахливі злочини", - написала Бріджит Брінк.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.