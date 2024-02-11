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11.02.2024  16:02   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про створення Фонду підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Міський голова подякував харків'янам за допомогу постраждалих внаслідок атаки дронів на Немишлю ввечері 9 лютого.


Фото: РЕДПОСТ

У своєту зверненні в телеграм каналі мер міста Ігор Терехов підкреслив, що незламність Харкова криється у кожному кроці, зробленому на підтримку інших.

«Дякую тисячам мешканців міста й області, усім українцям, які не залишилися осторонь біди харківʼян та несли пішки, везли автівками, відправляли поштою необхідну їм допомогу!», – написав він.

За словами Терехова, зараз речей, які принесли харків'яни для постраждалих, більш ніж достатньо, щоб задовольнити наявні потреби. З огляду на що з решти було вирішено створити єдиний муніципальний Фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БпЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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