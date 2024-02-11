Ігор Терехов розповів про створення Фонду підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Міський голова подякував харків'янам за допомогу постраждалих внаслідок атаки дронів на Немишлю ввечері 9 лютого.
У своєту зверненні в телеграм каналі мер міста Ігор Терехов підкреслив, що незламність Харкова криється у кожному кроці, зробленому на підтримку інших.
«Дякую тисячам мешканців міста й області, усім українцям, які не залишилися осторонь біди харківʼян та несли пішки, везли автівками, відправляли поштою необхідну їм допомогу!», – написав він.
За словами Терехова, зараз речей, які принесли харків'яни для постраждалих, більш ніж достатньо, щоб задовольнити наявні потреби. З огляду на що з решти було вирішено створити єдиний муніципальний Фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.
Комментариев: 0
Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
влажность:
давление:
ветер: