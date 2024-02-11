11.02.2024 16:02 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про створення Фонду підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Міський голова подякував харків'янам за допомогу постраждалих внаслідок атаки дронів на Немишлю ввечері 9 лютого.



Фото: РЕДПОСТ

У своєту зверненні в телеграм каналі мер міста Ігор Терехов підкреслив, що незламність Харкова криється у кожному кроці, зробленому на підтримку інших.



«Дякую тисячам мешканців міста й області, усім українцям, які не залишилися осторонь біди харківʼян та несли пішки, везли автівками, відправляли поштою необхідну їм допомогу!», – написав він.



За словами Терехова, зараз речей, які принесли харків'яни для постраждалих, більш ніж достатньо, щоб задовольнити наявні потреби. З огляду на що з решти було вирішено створити єдиний муніципальний Фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

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