    
Главная Новини Харкова Суспільство Обережно, бурульки: як поводитися за таких умов
11.02.2024  15:22   Рита Парфенова

Обережно, бурульки: як поводитися за таких умов

Яких правил треба дотримуватися під час відлиги у Харкові.

бурулька

Як повідомляє РЕДПОСТ. з погіршенням погодних умов збільшується ризик падіння бурульок та сходження снігу з дахів, що може становити загрозу для людей та майна. Тому важливо дотримуватися певних заходів безпеки:

  1. Уникайте перебування під дахами, де звисають бурульки, оскільки вони можуть впасти в будь-який момент та призвести до травм.

  2. Утримуйтеся від перебування поблизу будівель, з яких може зійти сніг, щоб уникнути потенційно небезпечних ситуацій.

  3. Будьте обережні під час паркування автомобіля, уникайте місць, де є ризик падіння бурульок або снігу з дахів.

  4. Не намагайтеся самостійно прибирати бурульки, оскільки це може бути небезпечно. Замість цього, краще зверніться за допомогою до професіоналів.

  5. Якщо ви стали свідком травми від падіння бурульки або снігу, негайно викличте швидку допомогу та надайте першу допомогу потерпілому.

Не забувайте про ці поради та бережіть себе та своїх близьких в період погіршення погодних умов!

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у понеділок, 12 лютого, синоптики прогнозують у Харкові та області сильний туман.
Тэги:  бурулька, небезпека, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 