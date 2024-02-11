Обережно, бурульки: як поводитися за таких умов

Як повідомляє РЕДПОСТ. з погіршенням погодних умов збільшується ризик падіння бурульок та сходження снігу з дахів, що може становити загрозу для людей та майна. Тому важливо дотримуватися певних заходів безпеки:

Уникайте перебування під дахами, де звисають бурульки, оскільки вони можуть впасти в будь-який момент та призвести до травм. Утримуйтеся від перебування поблизу будівель, з яких може зійти сніг, щоб уникнути потенційно небезпечних ситуацій. Будьте обережні під час паркування автомобіля, уникайте місць, де є ризик падіння бурульок або снігу з дахів. Не намагайтеся самостійно прибирати бурульки, оскільки це може бути небезпечно. Замість цього, краще зверніться за допомогою до професіоналів. Якщо ви стали свідком травми від падіння бурульки або снігу, негайно викличте швидку допомогу та надайте першу допомогу потерпілому.

Не забувайте про ці поради та бережіть себе та своїх близьких в період погіршення погодних умов!

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