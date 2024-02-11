Харків'ян попереджують про сильний туман

У понеділок, 12 лютого, синоптики прогнозують у Харкові та області сильний туман.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Протягом доби 12 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 - 500 м. Це відповідає I-му, жовтому рівню небезпечності.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 11 лютого.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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