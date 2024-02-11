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11.02.2024  12:56   Рита Парфенова

Харків'ян попереджують про сильний туман

У понеділок, 12 лютого, синоптики прогнозують у Харкові та області сильний туман.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Протягом доби 12 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 - 500 м. Це відповідає I-му, жовтому рівню небезпечності.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 11 лютого.

Тэги:  туман, негода, харків
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