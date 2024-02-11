11.02.2024 13:34 Рита Парфенова

На Харківщині прикордонна бригада трощить ворожі позиції (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Оператори ударних дронів з прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" активно працюють на тимчасово окупованій території Харківщини, наносячи удари по ворожих позиціях.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.