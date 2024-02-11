На Харківщині прикордонна бригада трощить ворожі позиції (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Оператори ударних дронів з прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" активно працюють на тимчасово окупованій території Харківщини, наносячи удари по ворожих позиціях.
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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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