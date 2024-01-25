25.01.2024 13:51 Рита Парфенова

Відео, як прикордонники Харківщини знищили замаскований ворожий автомобіль

На Харківщині окупанти намагались замаскувати автомобіль, але марно.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, аеророзвідники з 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.

Відео зафіксовано FPV-дронами, які допомогли виявити та нанести точне вогневе ураження на цей ворожий об'єкт.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині вдало використали антидронові рушниці для ловлі "напівживого" ворожого дрона.