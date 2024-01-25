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25.01.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові припинили трансляцію відомостей щодо пересування міського транспорту

Відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
На підприємстві відзначають, что з метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.
 
Про відновлення вказаної функції буде повідомлено додатково.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в «Укрпошті» попередили про значний технічний збій.
 
Тэги:  харків, транспорт
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