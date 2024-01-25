25.01.2024 12:16 Рита Парфенова

В «Укрпошті» попередили про значний технічний збій: доступні не всі послуги

У відділеннях «Укрпошти» зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі.

В «Укрпошті» заявили про значний технічний збій в IT-системах компанії та пообіцяли відновити всі послуги згодом, передає РЕДПОСТ



«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», – йдеться в заяві.



Зараз у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.



За повідомленням генерального директора компанії Ігоря Смілянського, збої в роботі Укрпошти пов’язані з атакою на інформаційну інфраструктуру партнерів.



«Через це спостерігаються збої в нашій роботі. Вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API», - зазначив Смілянський.



Він попередив, що можливі невеликі затримки в доставці посилок.

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