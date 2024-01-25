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25.01.2024  12:16   Рита Парфенова

В «Укрпошті» попередили про значний технічний збій: доступні не всі послуги

У відділеннях «Укрпошти» зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі.

укрпошта

В «Укрпошті» заявили про значний технічний збій в IT-системах компанії та пообіцяли відновити всі послуги згодом, передає РЕДПОСТ

«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», – йдеться в заяві.

Зараз у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

За повідомленням генерального директора компанії Ігоря Смілянського, збої в роботі Укрпошти пов’язані з атакою на інформаційну інфраструктуру партнерів.

«Через це спостерігаються збої в нашій роботі. Вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API», - зазначив Смілянський.

Він попередив, що можливі невеликі затримки в доставці посилок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 січня зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує «Газмережі».
Тэги:  укрпошта, кібератака
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