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25.01.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

Фахівці Липецького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" проводять ремонтні роботи у селищі Рогань Харківського району, де 1790 споживачів були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу 24 січня, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, більшість домоволодінь вже заживлені.
 
"Відновлювальні роботи у Рогані тривають. Працюють дві наші бригади та дві одиниці техніки. Наразі без світла залишаються 363 споживача, яких плануємо заживити до кінця дня", - повідомив Віктор Рубцов.
 
Також, за його словами, повністю відновлено електропостачання в селі Липці Харківського району. Там майже дві тисячі споживачів були знеструмлені внаслідок обстрілу 23 січня. 
 
"Пошкоджень зазнали дві повітряні лінії 10 кВ. Ще вчора бригада Липецького РЕМ виконала ремонт, і всі знеструмлені споживачі були заживлені", - зазначив Віктор Рубцов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 січня зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує «Газмережі».
 
Тэги:  жкг, харків
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