Центр поводження з тваринами прихистив пораненого пса, який втік під час ракетних вибухів

Комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами" приймає поранених тварин, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів 23 січня.
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Переважатимуть суспільні інтереси: багато хто буде відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.
Православна церква України 25 січня за новим стилем вшановує пам'ять святого Григорія Богослова.
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