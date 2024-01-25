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25.01.2024  11:42   Рита Парфенова

Центр поводження з тваринами прихистив пораненого пса, який втік під час ракетних вибухів

Комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами" приймає поранених тварин, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів 23 січня.

поранений пес
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Наприклад, комендант гуртожитку на Фанінському провулку зателефонувала до підприємства та повідомила, що до них прибіг поранений пес. За словами працівників центру, тварина з ошийником та вгодована, тому може бути домашньою.
 
Поранена собака зараз перебуває в притулку за адресою: проспект Гагаріна, 358. Співробітники центру розшукують власника тварини. Телефон для довідок: 0-800-50-43-13.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківському міському притулку необхідний сухий корм, особливо для собак.
Тэги:  захист тварин, харків
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