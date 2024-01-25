25.01.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

Усі дорожники вже перейшли на посилений режим роботи та цілодобове чергування, аби забезпечити проїзд транспорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Фахівці Служби також виїхали на маршрути для контролю якості зимового утримання. Першочергово підрядники відновлення працюють на дорогах, якими відбувається транспортування товарів оборонного значення, та евакуаційних маршрутах. Особливо небезпечні ділянки обробляються повторно.

Всього за минулу добу на дорогах державного значення працювало 58 одиниці техніки. Витрати протиожеледних матеріалів за минулу добу становлять майже 70 тонн.

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram