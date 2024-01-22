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22.01.2024  14:47   Рита Парфенова

Центр поводження з тваринами потребує підтримки харків'ян

Харківському міському притулку необхідний сухий корм, особливо для собак.

Центр поводження з тваринами

Як повідомляє РЕДПОСТ, інформацію надано представниками Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».

Близько 400 тварин, основною частиною яких є собаки, очікують на сухий корм.

Якщо ви готові допомогти, є кілька шляхів:

  1. Особиста доставка: Принести корм можна за адресою: пр. Гагаріна, 358.

  2. Відправка "Новою поштою": Відправте корм у відділення "Нової пошти" №1 у смт Безлюдівка, отримувач - КП «Центр поводження з тваринами».

  3. Самостійний забір корму: Зателефонуйте за контактним номером: (067) 920-79-04, і працівники притулку організують забір корму.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у 2023 році міський притулок для бездомних тварин в Харкові успішно забезпечив нові домівки для близько 1,2 тис. котів та собак, вдало передавши їх опікунам.
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