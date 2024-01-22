22.01.2024 14:47 Рита Парфенова

Центр поводження з тваринами потребує підтримки харків'ян

Харківському міському притулку необхідний сухий корм, особливо для собак.

Як повідомляє РЕДПОСТ, інформацію надано представниками Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».

Близько 400 тварин, основною частиною яких є собаки, очікують на сухий корм.

Якщо ви готові допомогти, є кілька шляхів:

Особиста доставка: Принести корм можна за адресою: пр. Гагаріна, 358. Відправка "Новою поштою": Відправте корм у відділення "Нової пошти" №1 у смт Безлюдівка, отримувач - КП «Центр поводження з тваринами». Самостійний забір корму: Зателефонуйте за контактним номером: (067) 920-79-04, і працівники притулку організують забір корму.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у 2023 році міський притулок для бездомних тварин в Харкові успішно забезпечив нові домівки для близько 1,2 тис. котів та собак, вдало передавши їх опікунам.