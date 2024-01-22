Центр поводження з тваринами потребує підтримки харків'ян

Харківському міському притулку необхідний сухий корм, особливо для собак.
Як повідомляє РЕДПОСТ, інформацію надано представниками Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».
Близько 400 тварин, основною частиною яких є собаки, очікують на сухий корм.
Якщо ви готові допомогти, є кілька шляхів:
Особиста доставка: Принести корм можна за адресою: пр. Гагаріна, 358.
Відправка "Новою поштою": Відправте корм у відділення "Нової пошти" №1 у смт Безлюдівка, отримувач - КП «Центр поводження з тваринами».
Самостійний забір корму: Зателефонуйте за контактним номером: (067) 920-79-04, і працівники притулку організують забір корму.
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