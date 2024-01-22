Чотири людини загинули внаслідок пожеж на Харківщині (фото)

Протягом останніх 12 годин на Харківщині відбулися три пожежі, що призвели до загибелі чотирьох людей.
Перша пожежа сталася на вулиці Олексіївській в приватному будинку. Загинув 57-річний чоловік. Площа горіння становила 50 кв.м. Локалізація вогню відбулася о 21:50, ліквідація – о 22:53.
Друга пожежа трапилася в приватній оселі у Верещаківському проїзді. Загинули 57-річний чоловік та 61-річна жінка. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. Вогонь локалізували о 07:47, повністю загасили о 09:14.
Третя пожежа виникла у приватному будинку села Краснопавлівка через несправність пічного опалення. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа горіння – 15 кв.м. Локалізація вогню відбулася о 08:30, ліквідація – о 10:22.
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