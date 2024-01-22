22.01.2024 14:26 Рита Парфенова

Чотири людини загинули внаслідок пожеж на Харківщині (фото)

Протягом останніх 12 годин на Харківщині відбулися три пожежі, що призвели до загибелі чотирьох людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У всіх випадках причиною стало порушенням правил пожежної безпеки.

Харків, Шевченківський район

Перша пожежа сталася на вулиці Олексіївській в приватному будинку. Загинув 57-річний чоловік. Площа горіння становила 50 кв.м. Локалізація вогню відбулася о 21:50, ліквідація – о 22:53.

Харків, Основ'янський район

Друга пожежа трапилася в приватній оселі у Верещаківському проїзді. Загинули 57-річний чоловік та 61-річна жінка. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. Вогонь локалізували о 07:47, повністю загасили о 09:14.

Лозівський район

Третя пожежа виникла у приватному будинку села Краснопавлівка через несправність пічного опалення. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа горіння – 15 кв.м. Локалізація вогню відбулася о 08:30, ліквідація – о 10:22.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.