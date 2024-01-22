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22.01.2024  09:19   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких причинені російськими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, дві пожежі у наслідок ворожої агресії сталися у місті Вовчанськ, ще одна - у селі Вільхуватка Великобурлуцької громади.

У місті Вовчанськ триває безперервна боротьба із пожежами, викликаними ворожим обстрілом. 21 січня вогнеборці з селища Вільча та рятувальники 47-ї частини ДСНС викликалися на гасіння пожеж у приватних будинках, що спричинені артилерійським обстрілом ворога. Повторні обстріли ворога змусили рятувальників повертатися до бази. Попри екстремальні умови, вдалося уникнути постраждалих серед мешканців.

У селі Вільхуватка вогнеборці з 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини гасили пожежу в одноповерховій будівлі, в яку влучив ворожий боєприпас. Надзвичайники впоралися з цим завданням за півтори години, ліквідуючи пожежу площею 150 квадратних метрів.

О 19:29 того ж дня рятувальники були залучені для обстеження села Вільхуватка, яке потрапило під обстріли з боку російських терористів. Виявлені пошкодження в 4-х двоповерхових житлових будинках, 2-х приватних будинках та магазині. Постраждала 74-річна жінка, яка отримала допомогу від рятувальників.

Загалом протягом доби з 21 по 22 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 1 – на чергування;
  • 5 – інші виїзди.

Зокрема надзвичайники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини деблокування водіїв з понівечених автомобілів внаслідок ДТП, яка сталася на автодорозі Р-78 між с. Лиман та с. Задонецьке Зміївської громади.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок пожежі у приватному будинку на вул. Олексіївській в Шевченківському районі Харкова загинув 57-річний чоловік.

Тэги:  дснс, харків
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