Пожежа забрала життя чоловіка у Харкові

У Харкові сталася пожежа в приватному будинку, в якій загинув чоловік.
21 січня о 21:26 в одному з приватних будинків на вулиці Олексіївській в Шевченківському районі Харкова виникла побутова пожежа, яка призвела до смерті 57-річного чоловіка.
Площа загоряння становила 50 квадратних метрів. Швидка реакція пожежників дозволила локалізувати вогонь о 21:50 та повністю ліквідувати його о 22:53.
Наразі триває розслідування, щоб встановити причину виникнення пожежі.
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