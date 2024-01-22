22.01.2024 08:51 Рита Парфенова

Пожежа забрала життя чоловіка у Харкові

У Харкові сталася пожежа в приватному будинку, в якій загинув чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

21 січня о 21:26 в одному з приватних будинків на вулиці Олексіївській в Шевченківському районі Харкова виникла побутова пожежа, яка призвела до смерті 57-річного чоловіка.

Площа загоряння становила 50 квадратних метрів. Швидка реакція пожежників дозволила локалізувати вогонь о 21:50 та повністю ліквідувати його о 22:53.

Наразі триває розслідування, щоб встановити причину виникнення пожежі.

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