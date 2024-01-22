22.01.2024 08:05

Сили оборони відбили сім атак ворога на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

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Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 січня 2024 року.