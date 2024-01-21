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21.01.2024  20:05   Рита Парфенова

ЗСУ відбили 18 атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі села Синьківка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:

  • Графське;
  • Вовчанськ;
  • Миколаївка;
  • Іванівка;
  • Кислівка;
  • Табаївка;
  • Піщане.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів; зокрема:

  • Уди;
  • Козача Лопань;
  • Огірцеве;
  • Вовчанськ;
  • Бударки;
  • Колодязне;
  • Дворічна;
  • Синьківка;
  • Петропавлівка;
  • Іванівка;
  • Берестове.

Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ;
  • на Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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