ЗСУ відбили 18 атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі села Синьківка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів; зокрема:
Бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.
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Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
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