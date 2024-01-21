Готуємо швидкий шоколадний торт

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Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.

Прогноз погоди у Харкові на 21 січня У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.