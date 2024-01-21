21.01.2024 21:27 Дмитро Колоней
Готуємо швидкий шоколадний торт
Рецепт смачного торта, який можна приготувати за відносно короткий термін.
Як пише РЕДПОСТ
, плюс цього рецепта в тому, що коржам не потрібно відлежати.
Швидкий шоколадний торт
Продукти на 8 порцій:
Для коржів
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2 склянки борошна
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2 склянки цукру
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3/4 склянки какао
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1/2 склянки сметани
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200 г вершкового масла
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2 яйця
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1 ч. л. соди
-
1 ч. л. солі
-
1 ч. л. ванільного екстракту
Для крему
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300 г темного шоколаду
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150 г вершкового масла
Покроковий рецепт приготування:
-
Змішати просіяні сухі інгредієнти для коржів.
-
Окремо змішати розтоплене вершкове масло та склянку води
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Довести до кипіння.
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Влити до сухої суміші
-
Збити все міксером на слабку швидкість.
-
Продовжуючи збивати, поштучно додати|добавляти| яйця.
-
Потім додати сметану та ваніль.
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Розділити тісто навпіл
-
Випікати два коржі по 35-45 хвилин в духовці при 180 градусах.
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Дати їм трохи охолонути.
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Розтопити шоколад для крему будь-яким зручним способом
-
Збити його міксером із м'яким вершковим маслом.
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Змастити один корж кремом.
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Накрити другим коржем,
-
Обмастити весь торт зовні.
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Дати йому просочитися ніч у холодильнику.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати сьомгу у вершковому соусі з білим вином.
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