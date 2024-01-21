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21.01.2024  21:27   Дмитро Колоней

Готуємо швидкий шоколадний торт

Рецепт смачного торта, який можна приготувати за відносно короткий термін.

 
Як пише РЕДПОСТ, плюс цього рецепта в тому, що коржам не потрібно відлежати.
 

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Швидкий шоколадний торт

 

Продукти на 8 порцій:

 

Для коржів

 
  • 2 склянки борошна
  • 2 склянки цукру
  • 3/4 склянки какао
  • 1/2 склянки сметани
  • 200 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 1 ч. л. соди
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. ванільного екстракту
 

Для крему

 
  • 300 г темного шоколаду
  • 150 г вершкового масла
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Змішати просіяні сухі інгредієнти для коржів.
  2. Окремо змішати розтоплене вершкове масло та склянку води
  3. Довести до кипіння.
  4. Влити до сухої суміші
  5. Збити все міксером на слабку швидкість.
  6. Продовжуючи збивати, поштучно додати|добавляти| яйця.
  7. Потім додати сметану та ваніль.
  8. Розділити тісто навпіл
  9. Випікати два коржі по 35-45 хвилин в духовці при 180 градусах.
  10. Дати їм трохи охолонути.
  11. Розтопити шоколад для крему будь-яким зручним способом
  12. Збити його міксером із м'яким вершковим маслом.
  13. Змастити один корж кремом.
  14. Накрити другим коржем,
  15. Обмастити весь торт зовні.
  16. Дати йому просочитися ніч у холодильнику.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сьомгу у вершковому соусі з білим вином.
 
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Тэги:  рецепт, торт, шоколад, цукор, сметана, масло, яйця, борошно
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