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26.12.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Симпатичний і простий новорічний торт Сніговик

Ошатний тортик може стати оригінальною прикрасою солодкої частини застілля.

 
Як пише РЕДПОСТ, в самому торті немає нічого незвичайного - пісочне тісто, сметанний крем. Але варто лише докласти трохи фантазії, і цей тортик стає справжньою окрасою новорічного столу.
 

Торт Сніговик

Продукти:

Пісочне тісто:

  • яйця – 3 шт.
  • вершкове масло – 250 г
  • цукор – 1 ст.
  • борошно - 3 ст.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль
  • ванілін
  • крем:
  • сметана – 500 г
  • цукор – 200 г
  • прикраса:
  • мармелад
  • кокосова стружка
  • різнокольорові драже

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Замісити тісто. Для цього яйця розтерти з цукром, додати розм'якшене масло, борошно з розпушувачем, трохи солі.
  2. Випекти корж.
  3. Розрізати корж на дрібні квадрати.
  4. Збити сметану з|із| цукром, приготувавши крем.
  5. Обмокуючи кожен шматочок коржа в крем, викласти на блюді сніговика – два чи три кола.
  6. Густо посипати сніговиком кокосовою стружкою. Прикрасити кольоровим драже (очі, гудзики курточки), з мармеладних смужок зробити шарфик.
  7. Вафельні трубочки, тертий шоколад, горіхи, збиті вершки – ви можете використовувати для створення сніговика все, що підкаже вам фантазія.
 
Тэги:  рецепт, торт, новый год
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