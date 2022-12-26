26.12.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Симпатичний і простий новорічний торт Сніговик
Ошатний тортик може стати оригінальною прикрасою солодкої частини застілля.
Як пише РЕДПОСТ
, в самому торті немає нічого незвичайного - пісочне тісто, сметанний крем. Але варто лише докласти трохи фантазії, і цей тортик стає справжньою окрасою новорічного столу.
Торт Сніговик
Продукти:
Пісочне тісто:
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яйця – 3 шт.
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вершкове масло – 250 г
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цукор – 1 ст.
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борошно - 3 ст.
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розпушувач – 1 ч. л.
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сіль
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ванілін
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крем:
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сметана – 500 г
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цукор – 200 г
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прикраса:
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мармелад
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кокосова стружка
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різнокольорові драже
Покроковий рецепт приготування:
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Замісити тісто. Для цього яйця розтерти з цукром, додати розм'якшене масло, борошно з розпушувачем, трохи солі.
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Випекти корж.
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Розрізати корж на дрібні квадрати.
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Збити сметану з|із| цукром, приготувавши крем.
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Обмокуючи кожен шматочок коржа в крем, викласти на блюді сніговика – два чи три кола.
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Густо посипати сніговиком кокосовою стружкою. Прикрасити кольоровим драже (очі, гудзики курточки), з мармеладних смужок зробити шарфик.
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Вафельні трубочки, тертий шоколад, горіхи, збиті вершки – ви можете використовувати для створення сніговика все, що підкаже вам фантазія.
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