Симпатичний і простий новорічний торт Сніговик

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Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).

Прогноз погоди у Харкові на 26 грудня Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.