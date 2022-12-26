26.12.2022 22:28 Василь Голосний

Ігор Терехов відзначив нагородами педагогів Немишлянського та Салтівського районів (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 26 грудня, привітав із прийдешніми новорічними святами та нагородив Подяками міського голови освітян Немишлянського та Салтівського районів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

«Я чудово розумію, що зараз не найкращий настрій для святкувань, враховуючи всі пережиті нами жахи за останні десять місяців. Я не знаю, через які виклики нам ще доведеться пройти, але впевнений у тому, що ми зробимо це гідно і разом. Бо на долю Харкова випали найважчі випробування, але скорити наш дух нікому не під силу.

Напередодні новорічних свят я бажаю вам продовжувати міцно стояти за свої принципи і цінності, бажаю довгих років життя, натхнення навчати наші майбутні покоління, та щоб на шкільних перервах усі ми ховалися від непосидючих школярів, які гасають коридорами!» - привітав учителів та вихователів міський голова.

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