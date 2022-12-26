Ігор Терехов відзначив нагородами педагогів Немишлянського та Салтівського районів (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 26 грудня, привітав із прийдешніми новорічними святами та нагородив Подяками міського голови освітян Немишлянського та Салтівського районів.
День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).
Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
У низці країн Британської співдружності сьогодні відзначається Boxing Day — День подарунків або, у буквальному перекладі, День коробок.
влажность:
давление:
ветер: