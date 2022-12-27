Прогноз погоди у Харкові на 27 грудня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом, під вечір його змінить дощ.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +4°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +4°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом, під вечір його змінить дощ.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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