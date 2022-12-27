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27.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 грудня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом, під вечір його змінить дощ.

дождь со снегом

Вранці хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +4°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +4°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Наші пращури помітили: якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.
  • Якщо напередодні вночі утворилася іня, то вдень 28 грудня піде сніг.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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