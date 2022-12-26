26.12.2022 21:43 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщині безкоштовно отримали металопластикові вікна (фото)

Допомогу отримали ті жителі Харківщини, чиї квартири постраждали навесні від російських обстрілів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, понад 800 квадратних метрів віконних конструкцій передала ХОВА жителям Салтівського району. Вікна придбали на кошти з резервного фонду держбюджету, які область отримала для ліквідації наслідків бойових дій. Так, на закупівлю віконних блоків, ОСБ-плит, профнастилу і піску передбачили 180 мільйонів гривень.

Наприкінці минулого тижня ХОВА зробила першу доставку вікон саме харків’янам – всього передали понад 800 квадратних метрів блоків. До кінця року планується ще доставити понад 5500 квадратних метрів вікон для жителів Харкова та 1600 – у Харківський район.

До цього 4800 квадратних метрів віконних блоків уже передали у

Чугуївський,

Куп’янський та

Ізюмський райони.

Крім того, для ремонту пошкоджених від обстрілів будинків в усі райони області доставляли ОСБ-плити та профнастил.

Зокрема, будматеріали отримали жителі

Дергачівської,

Роганської,

Малоданилівської,

Циркунівської,

Липецької,

Балаклійської,

Борівської,

Куп’янської,

Великобурлуцької,

Шевченківської,

Золочівської та інших громад Харківщини, які найбільше постраждали від агресії.