26.12.2022 21:43 Дмитро Колонєй
Мешканці Харківщині безкоштовно отримали металопластикові вікна (фото)
Допомогу отримали ті жителі Харківщини, чиї квартири постраждали навесні від російських обстрілів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, понад 800 квадратних метрів віконних конструкцій передала ХОВА жителям Салтівського району. Вікна придбали на кошти з резервного фонду держбюджету, які область отримала для ліквідації наслідків бойових дій. Так, на закупівлю віконних блоків, ОСБ-плит, профнастилу і піску передбачили 180 мільйонів гривень.
Наприкінці минулого тижня ХОВА зробила першу доставку вікон саме харків’янам – всього передали понад 800 квадратних метрів блоків. До кінця року планується ще доставити понад 5500 квадратних метрів вікон для жителів Харкова та 1600 – у Харківський район.
До цього 4800 квадратних метрів віконних блоків уже передали у
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Чугуївський,
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Куп’янський та
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Ізюмський райони.
Крім того, для ремонту пошкоджених від обстрілів будинків в усі райони області доставляли ОСБ-плити та профнастил.
Зокрема, будматеріали отримали жителі
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Дергачівської,
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Роганської,
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Малоданилівської,
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Циркунівської,
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Липецької,
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Балаклійської,
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Борівської,
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Куп’янської,
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Великобурлуцької,
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Шевченківської,
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Золочівської та інших громад Харківщини, які найбільше постраждали від агресії.
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