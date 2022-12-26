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26.12.2022  21:43   Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщині безкоштовно отримали металопластикові вікна (фото)

Допомогу отримали ті жителі Харківщини, чиї квартири постраждали навесні від російських обстрілів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, понад 800 квадратних метрів віконних конструкцій передала ХОВА жителям Салтівського району. Вікна придбали на кошти з резервного фонду держбюджету, які область отримала для ліквідації наслідків бойових дій. Так, на закупівлю віконних блоків, ОСБ-плит, профнастилу і піску передбачили 180 мільйонів гривень.
 
Наприкінці минулого тижня ХОВА зробила першу доставку вікон саме харків’янам – всього передали понад 800 квадратних метрів блоків. До кінця року планується ще доставити понад 5500 квадратних метрів вікон для жителів Харкова та 1600 – у Харківський район.
 
До цього 4800 квадратних метрів віконних блоків уже передали у
  • Чугуївський,
  • Куп’янський та
  • Ізюмський райони. 
 
Крім того, для ремонту пошкоджених від обстрілів будинків в усі райони області доставляли ОСБ-плити та профнастил.
 
Зокрема, будматеріали отримали жителі
  • Дергачівської,
  • Роганської,
  • Малоданилівської,
  • Циркунівської,
  • Липецької,
  • Балаклійської,
  • Борівської,
  • Куп’янської,
  • Великобурлуцької,
  • Шевченківської,
  • Золочівської та інших громад Харківщини, які найбільше постраждали від агресії.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  помощь, окна, харьков
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