    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо млинцевий торт з сметанним кремом на Масляну
24.02.2023  22:09   

Готуємо млинцевий торт з сметанним кремом на Масляну

Ця страва буде чудовим десертом на масляничний тиждень

Як пише РЕДПОСТ, млинці можуть бути основою і для найсмачніших листкових кулінарних страв. З начинкою до них можна від душі поекспериментувати. Оскільки нині масляничний тиждень, ми прибираємо м'ясні начинки, а з решти віддамо перевагу заснованій на сметані. Все-таки, традиція відлагоджує млинцям зі сметаною. Та й такі продукти як сметана та згущене молоко – як правило, завжди під рукою.
 
  • Якщо ви не впевнені, що сметана після збивання не стане рідкою, краще відцідіть її (викладіть в кілька шарів марлі і підвісте на ніч для стікання сироватки) або додайте під час збивання загусник для сметани.
 

Млинцевий торт з сметанним кремом

Продукти на 6 порцій:

  • Милинці 13 штук. Можна взяти готові покупні млинці або приготувати таку ж кількість млинців за своїм улюбленим рецептом.
  • Сметана – 300 г
  • Молоко згущене - 150 г
  • Посипка кондитерська (для прикраси) – 0,5 ст. ложки
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Для сметанного крему сметану покладіть у миску або чашу для збивання.
  2. Додайте до сметани молоко, що згущує|згущає|.
  3. Збийте сметану зі згущеним молоком до отримання пишного крему однорідного.
  4. Зберіть млинцевий торт. На плоску тарілку викладіть млинець.
  5. Змастіть поверхню млинця невеликою кількістю сметанного крему.
  6. Таким чином, чергуючи млинці та крем, зберіть весь торт. Поверхню та боки торта також змастіть кремом.
  7. Прикрасьте торт за власним бажанням. Це можуть бути шматочки фруктів, ягоди, шоколадна чи кокосова стружка. Все залежить від ваших уподобань та фантазії. Я використовувала різнокольорове кондитерське посипання.
  8. Млинцевий торт з сметанним кремом готовий до подачі. Він не потребує просочення і однаково гарний як відразу після приготування, так і наступного дня.
 

Тэги:  рецепт, млинці, торт, масляна, сметана
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Кулінарні рецепти Готуємо дієтичні млинці на Масляну: 6 рецептів 22.02 Кулінарні рецепти Готуємо ажурні млинці двох кольорів із пляшки на Масляну 19.02 Кулінарні рецепти Смажені курячі стегна з цибулею-порей та лимонами
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 