24.02.2023 22:09
Готуємо млинцевий торт з сметанним кремом на Масляну
Ця страва буде чудовим десертом на масляничний тиждень
Як пише РЕДПОСТ
, млинці можуть бути основою і для найсмачніших листкових кулінарних страв. З начинкою до них можна від душі поекспериментувати. Оскільки нині масляничний тиждень, ми прибираємо м'ясні начинки, а з решти віддамо перевагу заснованій на сметані. Все-таки, традиція відлагоджує млинцям зі сметаною. Та й такі продукти як сметана та згущене молоко – як правило, завжди під рукою.
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Якщо ви не впевнені, що сметана після збивання не стане рідкою, краще відцідіть її (викладіть в кілька шарів марлі і підвісте на ніч для стікання сироватки) або додайте під час збивання загусник для сметани.
Млинцевий торт з сметанним кремом
Продукти на 6 порцій:
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Милинці 13 штук. Можна взяти готові покупні млинці або приготувати таку ж кількість млинців за своїм улюбленим рецептом.
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Сметана – 300 г
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Молоко згущене - 150 г
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Посипка кондитерська (для прикраси) – 0,5 ст. ложки
Покроковий рецепт приготування
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Для сметанного крему сметану покладіть у миску або чашу для збивання.
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Додайте до сметани молоко, що згущує|згущає|.
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Збийте сметану зі згущеним молоком до отримання пишного крему однорідного.
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Зберіть млинцевий торт. На плоску тарілку викладіть млинець.
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Змастіть поверхню млинця невеликою кількістю сметанного крему.
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Таким чином, чергуючи млинці та крем, зберіть весь торт. Поверхню та боки торта також змастіть кремом.
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Прикрасьте торт за власним бажанням. Це можуть бути шматочки фруктів, ягоди, шоколадна чи кокосова стружка. Все залежить від ваших уподобань та фантазії. Я використовувала різнокольорове кондитерське посипання.
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Млинцевий торт з сметанним кремом готовий до подачі. Він не потребує просочення і однаково гарний як відразу після приготування, так і наступного дня.
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