24.02.2023 21:56 Дмитро Колонєй

ДТП: у Харкові водій під наркотиками влаштував аварію та втік

Правоохоронці Харкова спіймали винуватця аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 24 лютого 2023 року на лінію 102 надійшов виклик про ДТП на проспекті Науки. Водій авто ЗАЗ зіткувся з авто Volkswagen та втік з місця ДТП.

Патрульні передали інформацію колегам в радіоефір та вирушили на пошук. В результаті відпрацювання території вдалось оперативно розшукати та зупинити автомобіль ЗАЗ.

Виявилося, що водій занходиться під накркотиками. Від проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився в присутності двох свідків. Під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянин судом позбавлений права керування транспортними засобами.

На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.3 ст.130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

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