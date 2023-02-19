19.02.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області поліцейські допомогли підлітку, який травмувався в ДТП

У Пісочині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 16-річного хлопчика.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Повідомляється, що Андрій Шаповалов та Микола Янковський поліцейські офіцери Пісочинської громади на Харківщині. Увечері, поза службою вони повертались додому та стали свідками дорожньо-транспортної пригоди на Полтавському шосе.

«Не роздумуючи поліцейські кинулись на допомогу. Постраждалим виявився 16-річний юнак. Андрій Шаповалов звільнив дихальні шляхи та контролював стан потерпілого. Микола Янковський в цей час повідомив медиків та забезпечував безпеку дорожнього руху на ділянці де трапилась подія»,- йдеться у повідомленні.

Хлопця шпиталізували, за його життя борються лікарі. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.



