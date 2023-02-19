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19.02.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області поліцейські допомогли підлітку, який травмувався в ДТП

У Пісочині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 16-річного хлопчика.

ДТП Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Повідомляється, що Андрій Шаповалов та Микола Янковський поліцейські офіцери Пісочинської громади на Харківщині. Увечері, поза службою вони повертались додому та стали свідками дорожньо-транспортної пригоди на Полтавському шосе.
 
«Не роздумуючи поліцейські кинулись на допомогу. Постраждалим виявився 16-річний юнак. Андрій Шаповалов звільнив дихальні шляхи та контролював стан потерпілого. Микола Янковський в цей час повідомив медиків та забезпечував безпеку дорожнього руху на ділянці де трапилась подія»,- йдеться у повідомленні.
 
Хлопця шпиталізували, за його життя борються лікарі. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 18 лютого у Харкові під трамвай потрапив пішохід.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
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