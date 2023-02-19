19.02.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Синоптики пояснили причину теплої зими в Україні

Середня за місяць температура повітря у січні була на 1-5 градусів вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті – навіть на 5-6 ⁰С і більше. Мова йде про нову кліматичну норму 1991-2020 роки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якщо ж оцінювати погодні умови відносно 1961-1990 роки, то ці аномалії будуть ще більшими на 2-3⁰С. І це середні за місяць аномалії температури повітря. Добові аномалії температури нерідко сягали 10-15⁰С. Тобто, в окремі дні січня температура повітря була такою, як за звичай спостерігається у листопаді, чи навіть жовтні.

Причиною такої аномально-теплої погоди є зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, та особливості атмосферної циркуляції, які спостерігались у північній півкулі.

До таких процесів належить, насамперед, Південне коливання, яке уже третій рік поспіль перебуває у від’ємній фазі – Ла-Ніньо і впливає на погоду багатьох регіонів, і України також.

Поступово Ла-Нінья втрачає свою інтенсивність і уже на початку літа Південне коливання може перейти в додатну фазу -Ель-Ніньйо, яка зумовлюватиме уже інші процеси у північній півкулі.

Проте, не зважаючи на зменшення інтенсивності Ла-Нінья, його вплив на глобальну атмосферну циркуляцію ще зберігатиметься до кінця лютого і на початку весни. Як наслідок, останній місяць зими також ймовірно буде на 2-3⁰С. теплішим, порівняно з кліматичною нормою.

За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського центру середньотермінових прогнозів весна в Україні очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря. Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів.

Стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.



