19.02.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

В Україні створили новий сайт для дітей про мінну безпеку

Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що міни та вибухонебезпечні предмети спричинили 75 жертв серед дітей у період з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Вебсайт « Все про мінну безпеку » для батьків, вчителів та дітей містить чотири розділи. У кожному з них викладено адаптовану до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними.

У розділі «Вчителям» можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та презентації для учнів різних класів.

За даними ДСНС, станом на 17 лютого 2023 року в Україні залишалося близько 174 тис. км2 потенційно забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами територій.

Фахівці повідомляють про випадки мінування дитячих іграшок та інших предметів, які привертають увагу малюків, а тому становлять велику загрозу для їхнього життя та здоровʼя.



