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19.02.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

В Україні створили новий сайт для дітей про мінну безпеку

Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що міни та вибухонебезпечні предмети спричинили 75 жертв серед дітей у період з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року.

сайт про мінну безпеку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Вебсайт «Все про мінну безпеку» для батьків, вчителів та дітей містить чотири розділи. У кожному з них викладено адаптовану до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними. 
 
У розділі «Вчителям» можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та презентації для учнів різних класів.
 
За даними ДСНС, станом на 17 лютого 2023 року в Україні залишалося близько 174 тис. км2 потенційно забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами територій. 
 
Фахівці повідомляють про випадки мінування дитячих іграшок та інших предметів, які привертають увагу малюків, а тому становлять велику загрозу для їхнього життя та здоровʼя.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили перший у місті «клас безпеки».
 

Источник:   МОН України
 Тэги:  мінна безпека, сайт
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