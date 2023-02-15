15.02.2023 10:22 Василь Голосний

У Харкові відкрили перший у місті «клас безпеки» (фото)

В одній із шкіл Салтівського району Харкова відкрили перший у місті «клас безпеки».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Школярів у цьому класі знайомитимуть з правилами протипожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, а також з алгоритмом дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та порядком надання домедичної допомоги.

У відкритті «класу безпеки» взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ

«Дуже важливо, щоб зараз з'являлися такі класи, і наші діти отримували необхідні знання та засвоювали алгоритм дій у різних екстримальних ситуаціях. Ми збираємося створювати такі класи і в інших школах, щоб хоч онлайн, але діти могли опановувати основи правил безпеки», - зауважив Ігор Терехов.

Через постійні ворожі обстріли освітній процес у Харкові проходить онлайн, тому зараз «клас безпеки» у цьому навчальному закладі працюватиме в інтерактивному режимі.

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