15.02.2023 10:40 Рита Парфенова

Залізничний вокзал Харків-пасажирський отримав зручні поїлки для тварин

На залізничному вокзалі Харова встановили поїлки для тварин з великими резервуарами для питної води.





Як повідомили РЕДПОСТ в Укрзалізниці, вокзал Харкова став одним з 10 найбільших вокзалів країни, який обладнали зручними дозаторами питної води для тварин, що подорожують поїздами.



Конструкція поїлки передбачає наявність клапана-краника, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.



У перевізника зазначили, що під час евакуації до безпечних місць потягами були перевезані 112 тисяч тварин — від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів.



«Українці повертаються додому — а з ними і їхні улюбленці, а відтак ми вже зараз робимо залізницю максимально дружньою до тварин: спрощуємо оформлення квитків для улюбленців через застосунок, безкоштовно беремо їх на борт на дитячій залізниці, а відсьогодні ще й встановлюємо на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді поїлки з великими резервуарами для питної води», – повідомили в Укрзалізниці.













