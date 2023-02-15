Залізничний вокзал Харків-пасажирський отримав зручні поїлки для тварин

На залізничному вокзалі Харова встановили поїлки для тварин з великими резервуарами для питної води.
Як повідомили РЕДПОСТ в Укрзалізниці, вокзал Харкова став одним з 10 найбільших вокзалів країни, який обладнали зручними дозаторами питної води для тварин, що подорожують поїздами.
Конструкція поїлки передбачає наявність клапана-краника, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.
У перевізника зазначили, що під час евакуації до безпечних місць потягами були перевезані 112 тисяч тварин — від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів.
«Українці повертаються додому — а з ними і їхні улюбленці, а відтак ми вже зараз робимо залізницю максимально дружньою до тварин: спрощуємо оформлення квитків для улюбленців через застосунок, безкоштовно беремо їх на борт на дитячій залізниці, а відсьогодні ще й встановлюємо на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді поїлки з великими резервуарами для питної води», – повідомили в Укрзалізниці.
Комментариев: 0
День вдалий для заняття справами, що накопичилися. Зірки щедро наповнюватимуть вас енергією, щоб рішуче і швидко розгрібти всі старі завали.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опадів не очікується.
15 лютого східні християни відзначають Стрітення Господнє. У народі Стрітення здавна сприймається як зустріч зими з весною.
влажность:
давление:
ветер: