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15.02.2023  10:40   Рита Парфенова

Залізничний вокзал Харків-пасажирський отримав зручні поїлки для тварин

На залізничному вокзалі Харова встановили поїлки для тварин з великими резервуарами для питної води.

Залізничний вокзал Харків-пасажирський обладнали зручними дозаторами питної води для тварин, що подорожують поїздами

Як повідомили РЕДПОСТ в Укрзалізниці, вокзал Харкова став одним з 10 найбільших вокзалів країни, який обладнали зручними дозаторами питної води для тварин, що подорожують поїздами.

Конструкція поїлки передбачає наявність клапана-краника, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.

У перевізника зазначили, що під час евакуації до безпечних місць потягами були перевезані 112 тисяч тварин — від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів.

«Українці повертаються додому — а з ними і їхні улюбленці, а відтак ми вже зараз робимо залізницю максимально дружньою до тварин: спрощуємо оформлення квитків для улюбленців через застосунок, безкоштовно беремо їх на борт на дитячій залізниці, а відсьогодні ще й встановлюємо на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді поїлки з великими резервуарами для питної води», – повідомили в Укрзалізниці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що призначено низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами.





 


Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харьков, харків
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