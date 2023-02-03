03.02.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запускає поїзди між Харківською та Донецькою областю

Призначено низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

З 2 лютого курсують приміські поїзди між Харківською областю та Донецькою:

№ 6812 Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;

Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв; № 6813 Харкiв — Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Генеральному плані міста Харкова створюють нову транспортну систему.



