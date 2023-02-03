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03.02.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запускає поїзди між Харківською та Донецькою областю

Призначено низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
З 2 лютого курсують приміські поїзди між Харківською областю та Донецькою: 
  • № 6812 Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;
  • № 6813 Харкiв — Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Генеральному плані міста Харкова створюють нову транспортну систему.


Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, харьков, поїзда
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