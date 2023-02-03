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03.02.2023  15:21   Дмитро Колонєй

Комунальники оперативно ремонтують мережі в постраждалому районі Харкова

Про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж Салтівки поінформували у КП «Харківводоканал».

Моніторять стан та ремониують мережі в постраждалому районі Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на   КП «Харківводоканал», бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району Комплексу «Харківводовідведення» оперативно ремонтують комунікації.
 
За словами начальника дільниці Андрій Євдошенко, нещодавно масштабні комплексні відновлювальні роботи виконали на внутрішньобудинкових системах у будинках на пр. Ювілейному та вул. Валентинівській.
 
Моніторять стан та ремониують мережі в постраждалому районі Харкова комунальники
 
«Системно проводимо технічне обслуговування та профілактику внутрішньобудинкових систем, щоб покращити стан справ із комунікаціями в одному з найбільш постраждалих від ворога районів міста. Про це свідчить і зниження кількості звернень від мешканців. Незважаючи на те, що багато харків'ян повернулися, щодня маємо не більше 50 заявок», - поінформував Андрій Євдошенко.
 
Також начальник дільниці зазначив, що ремонтники підрозділу беруть активну участь у наданні допомоги сусідньому району, а також при облаштуванні «пунктів незламності». У пріоритеті й належний технічний стан підвальних приміщень, які слугують укриттями під час обстрілів.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, харків
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