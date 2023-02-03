03.02.2023 15:21 Дмитро Колонєй

Комунальники оперативно ремонтують мережі в постраждалому районі Харкова

Про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж Салтівки поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району Комплексу «Харківводовідведення» оперативно ремонтують комунікації.

За словами начальника дільниці Андрій Євдошенко, нещодавно масштабні комплексні відновлювальні роботи виконали на внутрішньобудинкових системах у будинках на пр. Ювілейному та вул. Валентинівській.

«Системно проводимо технічне обслуговування та профілактику внутрішньобудинкових систем, щоб покращити стан справ із комунікаціями в одному з найбільш постраждалих від ворога районів міста. Про це свідчить і зниження кількості звернень від мешканців. Незважаючи на те, що багато харків'ян повернулися, щодня маємо не більше 50 заявок», - поінформував Андрій Євдошенко.

Також начальник дільниці зазначив, що ремонтники підрозділу беруть активну участь у наданні допомоги сусідньому району, а також при облаштуванні «пунктів незламності». У пріоритеті й належний технічний стан підвальних приміщень, які слугують укриттями під час обстрілів.



