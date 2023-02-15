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15.02.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти обстрілами пошкодили будинки

Ворог застосовує проти мирних мешканців області танки, міномети, авіацію та артилерію.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що найбільше від щоденних обстрілів потерпають міста та села на Куп’янському та Чугуївському напрямках. Інформації про поранених громадян не надходило.
 
14 лютого населені пункти Куп’янщини росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних домоволодінь місцевих мешканців та сільський будинок культури.
 
У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.
 
В зоні ураження також опинилося смт Дворічна, яке за добу ворог атакував кілька разів. Інформація про потерпілих до поліції не надходила. 
 
Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини.
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують чоловіка, який служив окупантам, а потім втік.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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