15.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти обстрілами пошкодили будинки

Ворог застосовує проти мирних мешканців області танки, міномети, авіацію та артилерію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що найбільше від щоденних обстрілів потерпають міста та села на Куп’янському та Чугуївському напрямках. Інформації про поранених громадян не надходило.

14 лютого населені пункти Куп’янщини росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних домоволодінь місцевих мешканців та сільський будинок культури.

У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

В зоні ураження також опинилося смт Дворічна, яке за добу ворог атакував кілька разів. Інформація про потерпілих до поліції не надходила.

Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



