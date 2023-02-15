15.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області окупанти обстрілами пошкодили будинки
Ворог застосовує проти мирних мешканців області танки, міномети, авіацію та артилерію.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що найбільше від щоденних обстрілів потерпають міста та села на Куп’янському та Чугуївському напрямках. Інформації про поранених громадян не надходило.
14 лютого населені пункти Куп’янщини росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних домоволодінь місцевих мешканців та сільський будинок культури.
У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.
В зоні ураження також опинилося смт Дворічна, яке за добу ворог атакував кілька разів. Інформація про потерпілих до поліції не надходила.
Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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