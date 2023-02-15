15.02.2023 11:20 Рита Парфенова

Про відключення світла 15 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

На добу 15 лютого «Укренерго» не надавало обмеження споживання електроенергій по країні.

Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».



Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.



