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15.02.2023  11:20   Рита Парфенова

Про відключення світла 15 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

На добу 15 лютого «Укренерго» не надавало обмеження споживання електроенергій по країні.

відключення світла
 
Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.

 


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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