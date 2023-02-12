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12.02.2023  13:55   Рита Парфенова

На Харківщині найскладніша ситуація з електроенергією

Харківська область додала до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.

відключення світла

Про це у ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РЕДПОСТ.

«Я б додав Харківську область (до списку регіонів з поганою ситуацією зі світлом - ред.). На жаль, там справді були суттєві попадання і в генерацію, і у відповідні підстанції. Вони (російські війська - ред.) взагалі в режимі нон- стоп обстрілюють Харківську область, дивіться, всі ці дні ворог використовує ракети С-300 для обстрілу регіону. Тому там справді досить складна ситуація», - розповів Галущенко.

Як повідомили в "Укренерго" 12 лютого, ліміти споживання електроенергії по Україні не вводяться, але у разі збільшення споживання можуть застосувати аварійні відключення світла: це стосується Києва, Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.

Як раніше писав РЕДПОСТ, у Харкові та області 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги.


Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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