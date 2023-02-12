12.02.2023 14:46 Рита Парфенова

Через війну в Україні дорожчають яйця в інших країнах

У грудні 2022 року десяток яєць у США коштував удвічі більше, ніж у 2021 році.

Про причини подорожчання яєць в США майже два рази пише The New York Times, передає РЕДПОСТ. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну – один із найголовніших чинників.



Через скорочення експорту зерна з України ціни на корм для курей (кукурудза, овес, ячмінь) зросли. Крім цього, фермери додатково зіткнулися із зростанням цін на електрику та газ для транспортування врожаю.



Ще один фактор, який спричинив зростання цін, — пташиний грип, який спалахнув на початку минулого року і знову восени. Тоді населення курей у США різко скоротилася (-44 млн).



Після спалаху може знадобитися кілька місяців, щоб виробництво яєць повернулося до попереднього рівня.



І останній фактор подорожчання – високий попит, який зберігається навіть із високими цінами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на думку аналітиків Інституту аграрної економіки, ціни на яйця в Україні у первому півріччі не знизяться.



