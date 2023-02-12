Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) почесною відзнакою «За мужність та відвагу»
Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, передає РЕДПОСТ
Указ Президента України №70/2023 Про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" оприлюднено учора на Офіційному інтернет-представництві Глави Держави.
«З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4-й прикордонний загін Державної прикордонної служби України», – йдеться в Указі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкові буде створена Алея Героїв.
Комментариев: 0
День неможливо спланувати заздалегідь – він сам себе планує. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
влажность:
давление:
ветер: