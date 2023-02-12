12.02.2023 15:20 Рита Парфенова

Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, передає РЕДПОСТ



Указ Президента України №70/2023 Про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" оприлюднено учора на Офіційному інтернет-представництві Глави Держави.

«З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4-й прикордонний загін Державної прикордонної служби України», – йдеться в Указі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкові буде створена Алея Героїв.









