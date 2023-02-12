    
Главная Новини Харкова Влада Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників
12.02.2023  15:20   Рита Парфенова

Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

Почесна відзнака За мужність та відвагу

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, передає РЕДПОСТ

Указ Президента України №70/2023 Про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" оприлюднено учора на Офіційному інтернет-представництві Глави Держави.

«З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4-й прикордонний загін Державної прикордонної служби України», – йдеться в Указі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкові буде створена Алея Героїв.


 


Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  награда, прикордонники, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Економіка та промисловість У Японії почали нагороджувати посадовців криптовалютою 26.08 Суспільство У Харкові нагородили працівників комунальних служб та волонтерів   28.07 Суспільство Харків'янам вручили нагороди Міністерства оборони (фото)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 