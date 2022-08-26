26.08.2022 20:21 Василь Голосний

У Харкові нагородили працівників комунальних служб та волонтерів

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив грамоти працівникам комунальних підприємств, газовикам, волонтерам, які працюють в умовах воєнного часу.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Це був другий прийом, присвячений Дню міста та Дню Незалежності України. Ігор Терехов нагородив представників АТ «Харківміськгаз», комунальних підприємств «Харківські теплові мережі», «Харківський метрополітен», «Харківводоканал», «Харківжитлобуд», «Шляхрембуд», «Салтівське трамвайне депо», «Жилкомсервіс», працівників райадміністрацій, Харківської міської ради та ін.

Їм вручили Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.

«Я вдячний кожному з вас. Ми зустрічалися, коли робили теплотраси під снарядами, коли ремонтувалися вводи в будинки, пробиті уламками, на станціях метро, ​​коли там знаходилися люди, і за кожним потрібен був догляд. Наші водії громадського транспорту під снарядами розвозили їжу на початку війни, робітники вивозили сміття, а тим часом у них стріляли, і вони дивом залишилися живими. Хтось лікував та прикривав собою поранених. Особлива подяка волонтерам, які й досі роздають їжу та доглядають людей, які не можуть дати собі раду.

Все це робите ви - харків'яни. Зараз наше місто, як і раніше, гарне, але зі шрамами та болем у душі кожного, але ми живемо з повною впевненістю, що після нашої перемоги ми його відбудуємо, воно буде ще кращим, і наступне свято ми проведемо на площі Свободи», - наголосив мер Харкова.

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