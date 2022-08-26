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26.08.2022  20:59   Дмитро Колонєй

В Україні з'являться нові прикордонні переходи з Польщею та Румунією

Про це поінформував представник "Укрзалізниці".

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посланням на Rail.insider, "Укрзалізниця" має намір відкрити сполучення ще на трьох прикордонних переходах в західному напрямку для розширення пропускної спроможності.
 
Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ УЗ Валерій Ткачов відмітив:
 
"Щодо розширення західних прикордонних переходів, ми також працюємо в цьому напрямку. Ми запустили Березине-Басарабяска, зараз розглядаємо Гребенне - Рава-Руська та Стражава-Кросьцєнко (Польща), а ще Ділове - Валя-Вішеулуй (Румунія). Ці чотири прикордонні переходи, які саме спрямовані на розширення пропускної спроможності".
 
22 серпня 2022 року було відновлено рух залізничною ділянкою між Україною і Молдовою Березине-Басарабяска. Також анонсувалося, що до Дня Незалежності буде налагоджено рух зі станції Рава-Руська в напрямку Варшави.
 
Источник:   Rail.insider
 Тэги:  граница, польша, украина, румыния
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