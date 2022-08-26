26.08.2022 20:59 Дмитро Колонєй

В Україні з'являться нові прикордонні переходи з Польщею та Румунією

Про це поінформував представник "Укрзалізниці".

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посланням на Rail.insider, "Укрзалізниця" має намір відкрити сполучення ще на трьох прикордонних переходах в західному напрямку для розширення пропускної спроможності.

Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ УЗ Валерій Ткачов відмітив:

"Щодо розширення західних прикордонних переходів, ми також працюємо в цьому напрямку. Ми запустили Березине-Басарабяска, зараз розглядаємо Гребенне - Рава-Руська та Стражава-Кросьцєнко (Польща), а ще Ділове - Валя-Вішеулуй (Румунія). Ці чотири прикордонні переходи, які саме спрямовані на розширення пропускної спроможності".

22 серпня 2022 року було відновлено рух залізничною ділянкою між Україною і Молдовою Березине-Басарабяска. Також анонсувалося, що до Дня Незалежності буде налагоджено рух зі станції Рава-Руська в напрямку Варшави.