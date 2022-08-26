26.08.2022 21:28 Дмитро Колонєй

Кров на шосе: у ДТП в Харкові розбився водій (фото)

Харківські правоохоронці встановлює обставини аварії.

Як повідомляе РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіціїї, аварія сталася 25 серпня 2022 року близько 20:30 на Харківському шосе поруч з перехрестям вулиці Комуни у місті Харкові. Водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався із керуванням налетів на залізобетонний блок, розташований на автодорозі.

В результаті автопригоди 49-річний водій був травмований. Його доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.