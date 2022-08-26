    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кров на шосе: у ДТП в Харкові розбився водій (фото)
26.08.2022  21:28   Дмитро Колонєй

Кров на шосе: у ДТП в Харкові розбився водій (фото)

Харківські правоохоронці встановлює обставини аварії.

ДТП Харків: Розбився у аварії на Харківському шосе 49-річний водій
 
Як повідомляе РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіціїї, аварія сталася 25 серпня 2022 року близько 20:30 на Харківському шосе поруч з перехрестям вулиці Комуни у місті Харкові. Водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався із керуванням налетів на залізобетонний блок, розташований на автодорозі. 
 
ДТП Харків: Розбився у аварії на Харківському шосе 49-річний водій
 
В результаті автопригоди 49-річний водій був травмований. Його доставили до лікарні.
 
ДТП Харків: Розбився у аварії на Харківському шосе 49-річний водій
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
ДТП Харків: Розбився у аварії на Харківському шосе 49-річний водій
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Надзвичайні події ДТП у Харькові: п’яний водій врізався у тролейбус (фото) 15.08 Надзвичайні події Смертельне ДТП: у передмісті Харкова розбилися легкові автомобілі (фото) 04.08 Надзвичайні події Смертельна ДТП: у Харкові загинув водій (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 