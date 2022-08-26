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26.08.2022  21:59   Дмитро Колонєй

У Харкові прибирають повалені дерева з водоймищ (фото)

Про це інформує КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації" Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнм на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації", працівники підприємства

  • прибирають повалені дерева з водоймищ,
  • промивають колектори зливової каналізації,
  • ремонтують дощоприймальні колодязі.

Роботи проводяться на

  • вул. Шевченка,
  • пр. Науки,
  • вул. Клочківській.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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