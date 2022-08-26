26.08.2022 21:59 Дмитро Колонєй

У Харкові прибирають повалені дерева з водоймищ (фото)

Про це інформує КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації" Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнм на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації", працівники підприємства

прибирають повалені дерева з водоймищ,

промивають колектори зливової каналізації,

ремонтують дощоприймальні колодязі.

Роботи проводяться на

вул. Шевченка,

пр. Науки,

вул. Клочківській.