У Харкові прибирають повалені дерева з водоймищ (фото)

Про це інформує КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації" Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнм на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації", працівники підприємства
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