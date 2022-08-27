27.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 серпня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 21%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +29°...+30°C (відчувається як +37°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+25°C (відчувається як +35°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 12%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.