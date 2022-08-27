Прогноз погоди у Харкові на 27 серпня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 21%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +29°...+30°C (відчувається як +37°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+25°C (відчувається як +35°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 12%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно в останню суботу серпня відзначають День авіації України.
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