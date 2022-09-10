    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість У Японії почали нагороджувати посадовців криптовалютою
10.09.2022  21:13   Дмитро Колонєй

У Японії почали нагороджувати посадовців криптовалютою

Таке рішення прийняв уряд держави.

Нагороджувати посадовців криптовалютою почали в Японії
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  No worries, Японія стала однією з перших країн, яка почала використовувати невзаємозамінні токени (NFT) як додаткову нагороду місцевим органам влади, які відзначилися у конкурсі з цифровізації.
 
Ці нагороди було вручено семи чиновникам Секретаріатом кабінету міністрів на знак визнання їхніх зусиль щодо використання цифрових технологій для вирішення місцевих проблем.
 
Для випуску та розповсюдження NFT використовувалася блокчейн-платформа Hazama Base. До цього платформу було задіяно на заході, проведеному Молодіжним бюро Ліберально-демократичної партії. Токени випустили на блокчейні Ethereum, але використовували технологію Proof of Attendance Protocol (POAP). Як правило, NFT типу POAP використовуються на ексклюзивних заходах. Це означає, що токени Секретаріату не можуть торгуватися на вторинних ринках та назавжди належать їх власникам.
 
Нагадаємо, наприкінці серпня віце-президент Ripple з корпоративної стратегії та операцій Емі Йошикава зустрічався з мером японського міста Фукуока Соїтіро Такашимою. Керівництво цього міста розглядає можливість зробити віртуальні валюти легальним платіжним засобом.
 
Источник:   No worries
 Тэги:  криптовалюта, награда, япония
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Бізнес Путешествие только с криптовалютой: возможно ли это сегодня? 07.06 Технології Рейтинг безопасных криптокошельков 19.05 Технології ТОП самых безопасных криптокошельков
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 