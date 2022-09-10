10.09.2022 21:13 Дмитро Колонєй

У Японії почали нагороджувати посадовців криптовалютою

Таке рішення прийняв уряд держави.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на No worries, Японія стала однією з перших країн, яка почала використовувати невзаємозамінні токени (NFT) як додаткову нагороду місцевим органам влади, які відзначилися у конкурсі з цифровізації.

Ці нагороди було вручено семи чиновникам Секретаріатом кабінету міністрів на знак визнання їхніх зусиль щодо використання цифрових технологій для вирішення місцевих проблем.

Для випуску та розповсюдження NFT використовувалася блокчейн-платформа Hazama Base. До цього платформу було задіяно на заході, проведеному Молодіжним бюро Ліберально-демократичної партії. Токени випустили на блокчейні Ethereum, але використовували технологію Proof of Attendance Protocol (POAP). Як правило, NFT типу POAP використовуються на ексклюзивних заходах. Це означає, що токени Секретаріату не можуть торгуватися на вторинних ринках та назавжди належать їх власникам.

Нагадаємо, наприкінці серпня віце-президент Ripple з корпоративної стратегії та операцій Емі Йошикава зустрічався з мером японського міста Фукуока Соїтіро Такашимою. Керівництво цього міста розглядає можливість зробити віртуальні валюти легальним платіжним засобом.