10.09.2022 20:37 Дмитро Колонєй

Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору,- Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріли міста.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на телеграм-канал Харківського міського голови, Ігор Терехов поінформував про нанесений окупантами удар по приватному сектору міста.

"Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору. Пострадали еще минимум три частных дома. К счастью, в этих домах без пострадавших", - поінформуів Ігор Терехов. .