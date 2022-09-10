Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору,- Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріли міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на телеграм-канал Харківського міського голови, Ігор Терехов поінформував про нанесений окупантами удар по приватному сектору міста.
"Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору. Пострадали еще минимум три частных дома. К счастью, в этих домах без пострадавших", - поінформуів Ігор Терехов. .
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