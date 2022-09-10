    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору,- Ігор Терехов
10.09.2022  20:37   Дмитро Колонєй

Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору,- Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріли міста.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на телеграм-канал Харківського міського голови, Ігор Терехов поінформував про нанесений окупантами удар по приватному сектору міста.

"Вечерние прилеты - фактически все по частному сектору. Пострадали еще минимум три частных дома. К счастью, в этих домах без пострадавших", - поінформуів Ігор Терехов.    .

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова 09.09 Надзвичайні події Вночі Харків обстрілювали з РСЗВ та ракетами 08.09 ЖКГ Невзирая на все трудности, мы достойно пройдем этот отопительный сезон, - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 