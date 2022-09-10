10.09.2022 21:55 Дмитро Колонєй

Шлюб у «Дії»: як скористатися функцією та скарги чоловіків

Про нову функцію застосунку інформує Міністерство цифрової трансформації.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланнямна на Міністерство цифрової трансформації за допомгою "Дії" в органи Державної реєстрація актів цивільного стану (колишні ЗАГСи) можна подавати цифрові паспорти.

Щоб звернутися до ДРАЦС, потрібно: • відкрити паспорт у застосунку «Дія»;

• натиснути на нього та обрати штрихкод;

• дочекатися, доки співробітник ДРАЦСу зісканує штрихкод або вручну введе в систему 13-значний код, який розташований під ним;

• підтвердити запит на передачу даних у застосунку «Дія». Цифрова копія паспорта з електронним підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних. Це важливо і для таких послуг, як реєстрація народження, зміна імені, оформлення свідоцтва про смерть тощо.

Поділитися такою копією паспорта дуже просто, і це викликало занепокоєння серед деяких чоловіків. Такий приклад навів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це ненормально, коли ти відійшов поспати, чи тебе накачали чимось, а на ранок це вже одружений. Ви зіпсуєте долі майже всієї чоловічої статі», — йдеться у скарзі одного з абонентів «Дії». Цей чоловік пропонує ускладнити процедуру.

Натомість, розробники максимально її полегшили. «Ми вміємо запускати послуги в два кліки, тому одруження в два кліпи через Дія.Підпис — не така вже далека реальність!», — інформує телеграм-канал Мінцифри.