11.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер пывденно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +15°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер піденно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +16°...+11°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 38%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.