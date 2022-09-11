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11.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер пывденно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +15°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер піденно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +16°...+11°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 38%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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