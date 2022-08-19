19.08.2022 21:58 Дмитрий Колоней

Доступна іпотека через Дію: стало відомо, коли запрацює нова функція

Про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посилання на Факти ICTV, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров розповів в інтерв’ю, коли запрацює доступна іпотека через програму Дія.

– Ми працюємо над іпотекою, у середині вересня запускаємо її у пілот. З 1 жовтня вона почне працювати. Через війну в нашій країні іпотека, на жаль, не так активно працює, її видають лише кілька банків. Але ми впевнені, що скоро переможемо, і відразу після цього активно все відбудовуватимемо, – зазначив Федоров.

Він додав, що серед основних змін нововведення – те, що не потрібно буде ходити з довідками до банку, дзвонити та відчувати незручності.

– Просто заходиш у додаток Дія, робиш кілька кліків, і вся інформація автоматично відправляється у різні банки. Потім отримуєш електронний документ, і з ним можеш приходити до забудовника. Він розуміє, що тобі можуть дати іпотеку на таку суму. Це змінює самовідчуття людей про те, як купувати собі житло. Щоб мати позитив та мотивацію виплачувати цю іпотеку, – розповів міністр.

За його словами, на першому етапі нововведення запускають лише для військових, учителів та медиків. Наступний етап буде за три-чотири місяці після старту – для всіх українців.