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19.08.2022  21:32   Дмитрий Колоней

Стартував грантовий проєкт для розвитку жіночого бізнесу

Проект реалізується в рамках роботи міжнародних жіночих організацій.

Стимулює розвиток жіночого бізнесу проект, який стартував в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Український Південь, проект реалізується в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй Women’s Peace & Humanitarian Fund та агенції ООН Жінки UNWOMEN & UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні.
 

Участь яких жінок він передбачає    

  •  Жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або започаткували агробізнес.
  •  Жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або запо чаткували бізнес з виробництва продуктів харчування.
  •  Жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або започаткували бізнес у сільській території, який не пов’язаний сільським господарством та виробництвом продуктів харчування.
  •  Жінки, які є переміщеними особами з сільських територій та які перенесли або започаткували бізнес.
  •  Жінки, які є переміщеними особами та які надають робочі місця місцевому населенню з сільських територій.
  •  Жінки власниці агробізнесу, які НЕ є переміщеними особами, чий бізнес зазнав негативного впливу через російську агресію.
  •  Жінки власниці бізнесу з виробництва продуктів харчування, які НЕ є переміщеними особами, чий бізнес зазнав негативного впливу через російську агресію.
  •  Жінки власниці бізнесу, які НЕ є переміщеними особами та які надають робочі місця.

На що можуть розраховувати учасниці  

  1. По-перше: Участниці отримають тривалу  консультаційну підтримку. 50 жіночих бізнесів одержать супровід юриста, бухгалтера , економіста, спеціалістів з сертифікації, маркетингу, реклами. Протягом 4-9 місяців фахівці будуть опікуватися вашим бізнесом, готувати його до вільного плавання в економічному просторі країни.
  2. По-друге,  гранти. Передбачено 20 грантів на суму до 30000 гривень на закупівлю обладнання чи чогось іншого. Що то має бути – вирішуєте ви. Може, плівка на теплицю або крапельне. Блендер чи автоклав для переробки сільгосппродукції, а можливо, швейна машинка.
  3. По-третє, новий корисний досвід під час стаді-турів, а також знайомство з новими колежанками, які мають подібні задачі в житті.
  4. По-четверте, багато корисних інсайтів та підтримку від бізнес-тренерів під час наших онлайн-заходів.
  5. По-п’яте. Ми працюємо з багатьма проєктами. Якщо ви не побачили себе в цьому проєкті, спробуємо знайти саме вашу нішу.
 
Источник:   Український Південь
 Тэги:  бизнес, женщины, украина
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