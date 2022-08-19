19.08.2022 21:32 Дмитрий Колоней
Стартував грантовий проєкт для розвитку жіночого бізнесу
Проект реалізується в рамках роботи міжнародних жіночих організацій.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Український Південь, проект реалізується в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй Women’s Peace & Humanitarian Fund та агенції ООН Жінки UNWOMEN & UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні.
Участь яких жінок він передбачає
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Жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або започаткували агробізнес.
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Жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або запо чаткували бізнес з виробництва продуктів харчування.
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Жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або започаткували бізнес у сільській території, який не пов’язаний сільським господарством та виробництвом продуктів харчування.
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Жінки, які є переміщеними особами з сільських територій та які перенесли або започаткували бізнес.
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Жінки, які є переміщеними особами та які надають робочі місця місцевому населенню з сільських територій.
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Жінки власниці агробізнесу, які НЕ є переміщеними особами, чий бізнес зазнав негативного впливу через російську агресію.
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Жінки власниці бізнесу з виробництва продуктів харчування, які НЕ є переміщеними особами, чий бізнес зазнав негативного впливу через російську агресію.
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Жінки власниці бізнесу, які НЕ є переміщеними особами та які надають робочі місця.
На що можуть розраховувати учасниці
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По-перше: Участниці отримають тривалу консультаційну підтримку. 50 жіночих бізнесів одержать супровід юриста, бухгалтера , економіста, спеціалістів з сертифікації, маркетингу, реклами. Протягом 4-9 місяців фахівці будуть опікуватися вашим бізнесом, готувати його до вільного плавання в економічному просторі країни.
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По-друге, гранти. Передбачено 20 грантів на суму до 30000 гривень на закупівлю обладнання чи чогось іншого. Що то має бути – вирішуєте ви. Може, плівка на теплицю або крапельне. Блендер чи автоклав для переробки сільгосппродукції, а можливо, швейна машинка.
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По-третє, новий корисний досвід під час стаді-турів, а також знайомство з новими колежанками, які мають подібні задачі в житті.
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По-четверте, багато корисних інсайтів та підтримку від бізнес-тренерів під час наших онлайн-заходів.
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По-п’яте. Ми працюємо з багатьма проєктами. Якщо ви не побачили себе в цьому проєкті, спробуємо знайти саме вашу нішу.
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