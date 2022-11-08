08.11.2022 10:30 Євген Клочко

Учет товара в небольшом магазинчике: как организовать?

Любой бизнес, независимо от размеров, требует тщательного контроля и учета. Будь то крупное машиностроительное предприятие или небольшой магазин в спальном районе города.

Начинающему предпринимателю программа для учета товара необходима сразу после регистрации ФЛП или ООО. Только с ее помощью можно выстроить эффективную товароучетную систему, оценить результаты работы и принять правильные решения для дальнейшего развития своего проекта.

Для ведения розничной торговли, согласно законодательству Украины, необходим также регистратор расчетных операций. Не обязательно иметь полноценную аппаратную кассу, ведь программный РРО выполняет те же функции и уже интегрирован с бухгалтерским приложением для автоматического ввода данных о продажах.

Один из вариантов автоматизации — учет товаров онлайн. В этом случае не нужно беспокоиться о сохранности базы данных и организовывать удаленный доступ сотрудников к приложению. Например, товароучетная система на https://dilovod.ua доступна сразу после регистрации на платформе. А по мере развития бизнеса и открытия новых магазинов не составит труда масштабировать учет.

Способы организации учета

Для контроля над работой розничного магазина необходимо знать, сколько товаров и на какую сумму находится в торговом зале и на складе. Организовать учет можно двумя способами:

Суммовой. Наиболее простой и доступный вариант. Учитываются затраты на покупку и поставку товаров + розничная наценка, а также размер выручки при продаже. Разница между двумя этими значениями и будет расчетным остатком. Минус этого варианта — невозможность вести аналитический учет по группам товаров и определять те, что пользуются спросом. Аналитический. Данные по закупкам и продажам ведутся по каждому товару с учетом веса, объема, упаковки, срока годности и других характеристик. В этом случае можно получать данные о продажах в разрезе, анализировать прибыль и спрос, планировать закупки, не допускать дефицита и затоваривания. Минус — сложность и трудоемкость учетного процесса.

Наиболее оптимальным с точки зрения эффективности управления бизнесом является второй способ. Но вести учет вручную в этом случае не получится, необходимо использовать специальные программы.

Нужна ли автоматизация в небольшом магазине?

Если владелец магазина планирует вести серьезный бизнес, развивать и масштабировать сеть магазинов в будущем, ему необходимо задуматься о средствах автоматизации учета товаров с самого начала работы.

Оптимальным вариантом будет онлайн-сервис с возможностью удаленного доступа через интернет, в который уже встроен регистратор расчетных операций и модуль по управлению товарооборотом, например, Деловод. Если интегрировать такую программу с аппаратными средствами учета (принтеры и сканеры этикеток), можно организовать аналитический учет с минимальной нагрузкой на продавцов и без увеличения себестоимости бизнес-процессов.

РРО-online уже встроен в сервис Деловод. Для использования нужно зарегистрировать его в налоговой инспекции! При необходимости можно подключить сканеры и принтеры штрих-кодов, которые упрощают работу кассира. Подробную информацию о программном регистраторе можно найти по ссылке https://dilovod.ua/ru/prro/.

Как воспользоваться сервисом

Организовать автоматизированный учет товаров с предоставлением отчетов согласно законодательству Украины можно в несколько кликов. Программа РРО для компьютера и сервис для ведения бухучета доступны сразу после регистрации на сайте Dilovod. Консультации по регистрации РРО в налоговой службе бесплатно предоставляют менеджеры службы технической поддержки.