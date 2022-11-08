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08.11.2022  10:30   Євген Клочко

Учет товара в небольшом магазинчике: как организовать?

Любой бизнес, независимо от размеров, требует тщательного контроля и учета. Будь то крупное машиностроительное предприятие или небольшой магазин в спальном районе города.

Начинающему предпринимателю программа для учета товара необходима сразу после регистрации ФЛП или ООО. Только с ее помощью можно выстроить эффективную товароучетную систему, оценить результаты работы и принять правильные решения для дальнейшего развития своего проекта. 

Учет товара в небольшом магазинчике: как организовать?

Для ведения розничной торговли, согласно законодательству Украины, необходим также регистратор расчетных операций. Не обязательно иметь полноценную аппаратную кассу, ведь программный РРО выполняет те же функции и уже интегрирован с бухгалтерским приложением для автоматического ввода данных о продажах. 

Один из вариантов автоматизации — учет товаров онлайн. В этом случае не нужно беспокоиться о сохранности базы данных и организовывать удаленный доступ сотрудников к приложению. Например, товароучетная система на https://dilovod.ua доступна сразу после регистрации на платформе. А по мере развития бизнеса и открытия новых магазинов не составит труда масштабировать учет.  

Способы организации учета

Для контроля над работой розничного магазина необходимо знать, сколько товаров и на какую сумму находится в торговом зале и на складе. Организовать учет можно двумя способами:

  1. Суммовой. Наиболее простой и доступный вариант. Учитываются затраты на покупку и поставку товаров + розничная наценка, а также размер выручки при продаже. Разница между двумя этими значениями и будет расчетным остатком. Минус этого варианта — невозможность вести аналитический учет по группам товаров и определять те, что пользуются спросом. 
  2. Аналитический. Данные по закупкам и продажам ведутся по каждому товару с учетом веса, объема, упаковки, срока годности и других характеристик. В этом случае можно получать данные о продажах в разрезе, анализировать прибыль и спрос, планировать закупки, не допускать дефицита и затоваривания. Минус — сложность и трудоемкость учетного процесса. 

Наиболее оптимальным с точки зрения эффективности управления бизнесом является второй способ. Но вести учет вручную в этом случае не получится, необходимо использовать специальные программы. 

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Нужна ли автоматизация в небольшом магазине?

Если владелец магазина планирует вести серьезный бизнес, развивать и масштабировать сеть магазинов в будущем, ему необходимо задуматься о средствах автоматизации учета товаров с самого начала работы. 

Оптимальным вариантом будет онлайн-сервис с возможностью удаленного доступа через интернет, в который уже встроен регистратор расчетных операций и модуль по управлению товарооборотом, например, Деловод. Если интегрировать такую программу с аппаратными средствами учета (принтеры и сканеры этикеток), можно организовать аналитический учет с минимальной нагрузкой на продавцов и без увеличения себестоимости бизнес-процессов. 

РРО-online уже встроен в сервис Деловод. Для использования нужно зарегистрировать его в налоговой инспекции! При необходимости можно подключить сканеры и принтеры штрих-кодов, которые упрощают работу кассира. Подробную информацию о программном регистраторе можно найти по ссылке https://dilovod.ua/ru/prro/

Как воспользоваться сервисом

Организовать автоматизированный учет товаров с предоставлением отчетов согласно законодательству Украины можно в несколько кликов. Программа РРО для компьютера и сервис для ведения бухучета доступны сразу после регистрации на сайте Dilovod. Консультации по регистрации РРО в налоговой службе бесплатно предоставляют менеджеры службы технической поддержки. 

Тэги:  флп, бизнес, рро
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