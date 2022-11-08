Учет товара в небольшом магазинчике: как организовать?

Любой бизнес, независимо от размеров, требует тщательного контроля и учета. Будь то крупное машиностроительное предприятие или небольшой магазин в спальном районе города.
Начинающему предпринимателю программа для учета товара необходима сразу после регистрации ФЛП или ООО. Только с ее помощью можно выстроить эффективную товароучетную систему, оценить результаты работы и принять правильные решения для дальнейшего развития своего проекта.
Для ведения розничной торговли, согласно законодательству Украины, необходим также регистратор расчетных операций. Не обязательно иметь полноценную аппаратную кассу, ведь программный РРО выполняет те же функции и уже интегрирован с бухгалтерским приложением для автоматического ввода данных о продажах.
Один из вариантов автоматизации — учет товаров онлайн. В этом случае не нужно беспокоиться о сохранности базы данных и организовывать удаленный доступ сотрудников к приложению. Например, товароучетная система на https://dilovod.ua доступна сразу после регистрации на платформе. А по мере развития бизнеса и открытия новых магазинов не составит труда масштабировать учет.
Для контроля над работой розничного магазина необходимо знать, сколько товаров и на какую сумму находится в торговом зале и на складе. Организовать учет можно двумя способами:
Наиболее оптимальным с точки зрения эффективности управления бизнесом является второй способ. Но вести учет вручную в этом случае не получится, необходимо использовать специальные программы.
Если владелец магазина планирует вести серьезный бизнес, развивать и масштабировать сеть магазинов в будущем, ему необходимо задуматься о средствах автоматизации учета товаров с самого начала работы.
Оптимальным вариантом будет онлайн-сервис с возможностью удаленного доступа через интернет, в который уже встроен регистратор расчетных операций и модуль по управлению товарооборотом, например, Деловод. Если интегрировать такую программу с аппаратными средствами учета (принтеры и сканеры этикеток), можно организовать аналитический учет с минимальной нагрузкой на продавцов и без увеличения себестоимости бизнес-процессов.
РРО-online уже встроен в сервис Деловод. Для использования нужно зарегистрировать его в налоговой инспекции! При необходимости можно подключить сканеры и принтеры штрих-кодов, которые упрощают работу кассира. Подробную информацию о программном регистраторе можно найти по ссылке https://dilovod.ua/ru/prro/.
Организовать автоматизированный учет товаров с предоставлением отчетов согласно законодательству Украины можно в несколько кликов. Программа РРО для компьютера и сервис для ведения бухучета доступны сразу после регистрации на сайте Dilovod. Консультации по регистрации РРО в налоговой службе бесплатно предоставляют менеджеры службы технической поддержки.
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