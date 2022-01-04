04.01.2022 10:40 Рита Парфенова

Налоги для ФЛП в 2022 году: сколько платить и когда

С повышением минимальной заработной платы увеличились суммы обязательных выплат для физических лиц-предпринимателей.

Как передает РЕДПОСТ, с декабря 2021 года размер минимальной заработной платы увеличился с 6000 до 6500 гривен, что повлекло за собой увеличение единого налога (ЕН) и единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей.



с 1 января 2022 года единый налог для физических лиц – предпринимателей составляет:

для I группы – 248,1 грн, или не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года;

для II группы – 1300 грн (20% от минимальной зарплаты на 1 января 2022 года);

для III группы – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

Единый налог за январь нужно оплатить до 20 числа.



В течение года ожидаются следующие изменения по уплате единого налога:

в июле для I группы ЕН повысится с 248 до 260 гривен;

в октябре для II группы ЕН повысят с 1300 до 1340 гривен;

в декабре для I группы ЕН увеличат с 260 до 268 гривен.

С 1 января сумма минимального единого социального взноса (ЕСВ) составляет до 1430 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты в 6500 грн), а с 1 октября – до 1474 грн (минимальная зарплата вырастет до 6700 грн).



Напомним, с 1 января 2022 года для ФЛП, проводящих расчетные операции, станет обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно – 150% от суммы чека.