Налоги для ФЛП в 2022 году: сколько платить и когда

С повышением минимальной заработной платы увеличились суммы обязательных выплат для физических лиц-предпринимателей.
Как передает РЕДПОСТ, с декабря 2021 года размер минимальной заработной платы увеличился с 6000 до 6500 гривен, что повлекло за собой увеличение единого налога (ЕН) и единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей.
с 1 января 2022 года единый налог для физических лиц – предпринимателей составляет:
Единый налог за январь нужно оплатить до 20 числа.
В течение года ожидаются следующие изменения по уплате единого налога:
С 1 января сумма минимального единого социального взноса (ЕСВ) составляет до 1430 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты в 6500 грн), а с 1 октября – до 1474 грн (минимальная зарплата вырастет до 6700 грн).
Напомним, с 1 января 2022 года для ФЛП, проводящих расчетные операции, станет обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно – 150% от суммы чека.
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